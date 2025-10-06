„Das Feuer der Leidenschaft ist kleiner geworden“

Rang vier bei der EM 2024 war sein letzter großer Auftritt gewesen. Für ihn besonders bitter war das knappe Verpassen der Olympia-Qualifikation wegen einer gerade in seinem Fall äußerst ungünstigen Reglement-Arithmetik. „Ich weiß genau, dass ich um die Medaillen mitgeturnt hätte, wäre ich in Paris dabei gewesen. Doch man sollte eine erfolgreiche Sportkarriere nicht mit der Olympia-Teilnahme gleichsetzen.“