Gall-Team holt Mühlberger als Edelhelfer

Es ist der Königstransfer im österreichischen Radsport. Der Decathlon-Rennstall wird am Montag die Verpflichtung von Gregor Mühlberger offiziell bekanntgeben. Der Wahl-Salzburger wird damit zum Edel-Helfer von Tour-Held Felix Gall. Krone+ kennt die alle Details.
Die „Krone“ hat es schon im Juli während der Tour de France angekündigt, der Decathlon-Rennstall wird am Montag den österreichischen Königstransfer offiziell bestätigen: Gregor Mühlberger wird als Edel-Helfer für Tour-Held Felix Gall verpflichtet: „Ich freue mich riesig, dass ich mit Felix Rennen fahren kann. Bei ihm ist noch viel drinnen. Mal schauen, was wir gemeinsam herausholen können!“
