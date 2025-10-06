Gall-Team holt Mühlberger als Edelhelfer

Die „Krone“ hat es schon im Juli während der Tour de France angekündigt, der Decathlon-Rennstall wird am Montag den österreichischen Königstransfer offiziell bestätigen: Gregor Mühlberger wird als Edel-Helfer für Tour-Held Felix Gall verpflichtet: „Ich freue mich riesig, dass ich mit Felix Rennen fahren kann. Bei ihm ist noch viel drinnen. Mal schauen, was wir gemeinsam herausholen können!“