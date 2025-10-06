Jugendliche gaben fingierten Unfall im Pinzgau zu

Erst klangen sie wie Opfer – jetzt sind sie Täter: Zwei Jugendliche aus dem Pinzgau (Salzburg) gaben zu, einen Verkehrsunfall samt Fahrerflucht erfunden zu haben. Der angebliche Zusammenstoß mit einem dunklen Pkw in Maishofen war gelogen. In Wahrheit krachten die beiden Mopedlenker ineinander.
Am 21. September hatten zwei Jugendliche aus Maishofen behauptet, auf der Mayerhoferstraße von einem flüchtigen Pkw gerammt worden zu sein. Der angebliche Unfall sorgte für Aufsehen: Ein dunkler Audi sollte Fahrerflucht begangen haben, beide Mopedlenker kamen verletzt ins Tauernklinikum. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – ohne Erfolg.
Bei Einvernahme geständig
Doch bald passten Spuren und Aussagen nicht zusammen. Ermittler stellten fest, dass die Schäden an den Mopeds nicht zu einem Pkw-Aufprall passten. Bei neuerlichen Einvernahmen gestanden die beiden Jugendlichen gemeinsam mit einem 15-jährigen Zeugen, die Geschichte erfunden zu haben. Tatsächlich waren die beiden Mopeds frontal zusammengestoßen.
Die Jugendlichen gaben außerdem zu, eine Holzbank in der Nähe beschädigt zu haben. Die beiden Lenker werden wegen fahrlässiger Körperverletzung, Vortäuschung einer Straftat und Sachbeschädigung angezeigt, der Zeuge wegen Falschaussage und Begünstigung. Der Schaden an der Holzbank wurde bereits gutgemacht.
