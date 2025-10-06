Jugendliche gaben fingierten Unfall im Pinzgau zu

Bei Einvernahme geständig

Doch bald passten Spuren und Aussagen nicht zusammen. Ermittler stellten fest, dass die Schäden an den Mopeds nicht zu einem Pkw-Aufprall passten. Bei neuerlichen Einvernahmen gestanden die beiden Jugendlichen gemeinsam mit einem 15-jährigen Zeugen, die Geschichte erfunden zu haben. Tatsächlich waren die beiden Mopeds frontal zusammengestoßen.