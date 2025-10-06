Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bretterte mit 212 km/h

Raser behielt Auto, doch Staatskasse freut sich

Salzburg
06.10.2025 10:30
Die Polizei zog am Wochenende einige Raser aus dem Verkehr.
Die Polizei zog am Wochenende einige Raser aus dem Verkehr.(Bild: P. Huber)

Deutlich zu schnell waren vier Raser am vergangenen Wochenende. Für eine Beschlagnahmung hat es bei drei der vier Fahrer aber nicht gereicht. Einer raste jedoch mit 212 km/h im „100er“ – trotzdem wurde das Fahrzeug nicht eingezogen. Teuer wird es für alle Raser dennoch ...

0 Kommentare

Zumindest die Staatskasse darf sich freuen: Am Samstag raste ein 42-jähriger Einheimischer mit 212 km/h statt erlaubtem Tempo 100 über die B168 in Niedernsill. Der Lenker hatte keinen Schein dabei. Das Auto war nicht auf ihn zugelassen. Somit konnte laut Polizei vor Ort nichts beschlagnahmt werden.

Keine Beschlagnahmung von „fremden“ Fahrzeugen
Fahrzeuge können eingezogen werden, wenn diese im Besitz des Fahrers sind – unabhängig von der Herkunftsnationalität. Ist das Auto ein Leasing- oder Firmenfahrzeug, kann es „nur“ vorläufig beschlagnahmt werden – bis zu zwei Wochen. Zudem kann die Polizei eine Sicherheitsabgabe in Höhe mehrerer tausend Euro einfordern.

Dem 42-Jährigen droht trotzdem eine saftige Strafe. Ab 70 km/h Überschreitung des Tempolimits außerhalb des Ortsgebietes kann diese bis zu 7500 Euro betragen. Den Führerschein wird er bis zu drei Monate nicht mehr sehen. Und da dieser Raser sogar 112 km/h schneller war als erlaubt, fällt er in die nächste Kategorie: Ab 90 km/h Übertretung außerorts ist eine Nachschulung fällig. Kostenpunkt: 645 Euro. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Drogen und Alkohol
Vier Führerscheine an einem Wochenende eingezogen
05.10.2025
Tempo-Exzess
Polizei stoppt Raser mit 212 km/h auf Bundesstraße
05.10.2025
Teils schwer verletzt
Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Lofer
04.10.2025

Am selben Tag erwischte es übrigens noch einen Tiroler: Dieser war mit 159 km/h im „100er“ auf der B168 unterwegs. Ein 35-jähriger Slowene überschritt am Samstagnachmittag bei Zederhaus das Tempolimit von 100 km/h um 62 km/h. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Am Abend des 4. Oktober blitzte eine Streife dann auf der Innsbrucker Bundesstraße noch einen 20-Jährigen mit 107 km/h im „50er“. Den Führerschein ist er los. Und die Kassen klingeln ob der hohen Übertretungen. 

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Niedernsill
Polizei
AutoWochenende
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
134.461 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.596 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
100.751 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1405 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1139 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1113 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf