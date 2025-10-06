Raser behielt Auto, doch Staatskasse freut sich

Am selben Tag erwischte es übrigens noch einen Tiroler: Dieser war mit 159 km/h im „100er“ auf der B168 unterwegs. Ein 35-jähriger Slowene überschritt am Samstagnachmittag bei Zederhaus das Tempolimit von 100 km/h um 62 km/h. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen. Am Abend des 4. Oktober blitzte eine Streife dann auf der Innsbrucker Bundesstraße noch einen 20-Jährigen mit 107 km/h im „50er“. Den Führerschein ist er los. Und die Kassen klingeln ob der hohen Übertretungen.