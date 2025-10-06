Drei Führerscheine weg: 100 Temposünder ertappt

Alkohol, Drogen und Tempo: Bei groß angelegten Verkehrskontrollen am Wochenende im Salzburger Pongau und Tennengau zogen Polizisten drei Autofahrer aus dem Verkehr. Über 3000 Fahrzeuge wurden überprüft, rund 100 Lenker fuhren zu schnell, sechs davon deutlich über dem Limit.
Am Sonntag kontrollierte die Polizei auf Autobahnen und Landesstraßen im Pongau und Tennengau über 3000 Fahrzeuge. Das Ergebnis: Rund 100 Lenker waren zu schnell unterwegs, sechs davon rasten mehr als 30 km/h über dem Limit. Drei Fahrer mussten sofort den Führerschein abgeben.
Ein 31-jähriger Oberösterreicher fiel auf der A1 bei Kasern durch Schlangenlinien auf – der Alkotest zeigte 1,78 Promille. Ein 26-jähriger Tiroler wurde wenig später bei Kleßheim gestoppt: Sein Drogentest schlug auf THC an. Der Mann gestand, Cannabis konsumiert zu haben.
Auch im Stadtgebiet von Hallein griff die Polizei ein: Ein 60-jähriger Tennengauer wurde mit 0,8 Promille erwischt. Allen dreien wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
