Drei Führerscheine weg: 100 Temposünder ertappt

Am Sonntag kontrollierte die Polizei auf Autobahnen und Landesstraßen im Pongau und Tennengau über 3000 Fahrzeuge. Das Ergebnis: Rund 100 Lenker waren zu schnell unterwegs, sechs davon rasten mehr als 30 km/h über dem Limit. Drei Fahrer mussten sofort den Führerschein abgeben.