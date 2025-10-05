Junger Raser auf Innsbrucker Bundesstraße erwischt

Der junge Lenker wurde sofort gestoppt und überprüft. Der Alkotest verlief negativ, das half ihm aber wenig: Aufgrund der deutlichen Überschreitung kassierten die Beamten den Führerschein direkt vor Ort und untersagten die Weiterfahrt. Für den 20-Jährigen hatte die nächtliche Fahrt somit ein abruptes Ende – eine Anzeige folgte.