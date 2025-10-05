Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tempo 107 in 50er-Zone

Junger Raser auf Innsbrucker Bundesstraße erwischt

Salzburg
05.10.2025 20:00
Auf der Innsbrucker Bundesstraße (Symbolbild) war der Raser mit 107 unterwegs.
Auf der Innsbrucker Bundesstraße (Symbolbild) war der Raser mit 107 unterwegs.(Bild: Markus Tschepp)

In der Nacht auf Sonntag stoppte die Polizei einen 20-jährigen Autofahrer auf der Innsbrucker Bundesstraße. Der Salzburger war mit 107 km/h in einer 50er-Zone unterwegs. Der Alkotest verlief zwar negativ, den Führerschein musste er trotzdem abgeben.

0 Kommentare

Kurz vor Mitternacht am 4. Oktober machte ein 20-jähriger Salzburger auf der Innsbrucker Bundesstraße mit rasanter Fahrt auf sich aufmerksam. Eine Streife der Verkehrsinspektion führte dort Geschwindigkeitskontrollen durch – das Messgerät zeigte 107 km/h bei erlaubten 50.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Polizei erwischt Raser
Mit 182 km/h bei Tempo 100: Auto beschlagnahmt
11.05.2025
Auto beschlagnahmt
Kosovare raste mit 125 km/h durch Stadt Salzburg
21.09.2025
Tempo-Exzess
Polizei stoppt Raser mit 212 km/h auf Bundesstraße
05.10.2025

Der junge Lenker wurde sofort gestoppt und überprüft. Der Alkotest verlief negativ, das half ihm aber wenig: Aufgrund der deutlichen Überschreitung kassierten die Beamten den Führerschein direkt vor Ort und untersagten die Weiterfahrt. Für den 20-Jährigen hatte die nächtliche Fahrt somit ein abruptes Ende – eine Anzeige folgte.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
123.364 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
118.465 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
95.941 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1382 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1011 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
916 mal kommentiert
Symbolbild
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf