Junger Raser auf Innsbrucker Bundesstraße erwischt

In der Nacht auf Sonntag stoppte die Polizei einen 20-jährigen Autofahrer auf der Innsbrucker Bundesstraße. Der Salzburger war mit 107 km/h in einer 50er-Zone unterwegs. Der Alkotest verlief zwar negativ, den Führerschein musste er trotzdem abgeben.
Kurz vor Mitternacht am 4. Oktober machte ein 20-jähriger Salzburger auf der Innsbrucker Bundesstraße mit rasanter Fahrt auf sich aufmerksam. Eine Streife der Verkehrsinspektion führte dort Geschwindigkeitskontrollen durch – das Messgerät zeigte 107 km/h bei erlaubten 50.
Der junge Lenker wurde sofort gestoppt und überprüft. Der Alkotest verlief negativ, das half ihm aber wenig: Aufgrund der deutlichen Überschreitung kassierten die Beamten den Führerschein direkt vor Ort und untersagten die Weiterfahrt. Für den 20-Jährigen hatte die nächtliche Fahrt somit ein abruptes Ende – eine Anzeige folgte.
