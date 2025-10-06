Schönreden der Finanzen hilft nicht weiter

Salzburgs Gemeinden haben mit 860 Euro die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung in Österreich. Das Land zählt mit zehn Orten auch die geringste Zahl an Ausgleichsgemeinden im Bundesländervergleich. Mit dieser Jubelmeldung ist die ÖVP mit Gemeindesprecher und Fuschs Bürgermeister Hannes Schernthaner an die Öffentlichkeit gegangen. Schön, aber wirklich weiter wird man damit nicht kommen. Die Zahl der Ausgleichsgemeinden steigt immer weiter an, Kommunen müssen bereits jeden Cent umdrehen, um nicht in den Ausgleich zu rutschen und nur mit Hilfe zahlungsfähig zu bleiben.