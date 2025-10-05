Polizei stoppt Raser mit 212 km/h auf Bundesstraße

Bei nächtlichen Kontrollen am 3. Oktober erwischten Polizisten im Gemeindegebiet von Niedernsill zwei Raser. Ein 23-jähriger Tiroler war mit 159 km/h statt 100 unterwegs. Doch es kam noch schlimmer: Wenig später raste ein 42-jähriger Einheimischer mit 212 km/h über die B168. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt, der Tiroler musste seinen Führerschein sofort abgeben. Da der zweite Lenker keinen Schein dabeihatte und das Auto nicht auf ihn zugelassen war, konnte vor Ort nichts beschlagnahmt werden. Anzeigen folgen.