Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tempo-Exzess

Polizei stoppt Raser mit 212 km/h auf Bundesstraße

Salzburg
05.10.2025 13:58
Symbolbild
Symbolbild(Bild: gradt - stock.adobe.com)

Gleich mehrere Fahrer wurden am Wochenende in Salzburg aus dem Verkehr gezogen. In Niedernsill raste ein Einheimischer mit 212 km/h, ein Tiroler mit 159 km/h. Auf der A10 fuhr ein Slowene 162 km/h, in der Stadt Salzburg ein 20-Jähriger mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Führerscheine weg.

0 Kommentare

Bei nächtlichen Kontrollen am 3. Oktober erwischten Polizisten im Gemeindegebiet von Niedernsill zwei Raser. Ein 23-jähriger Tiroler war mit 159 km/h statt 100 unterwegs. Doch es kam noch schlimmer: Wenig später raste ein 42-jähriger Einheimischer mit 212 km/h über die B168. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt, der Tiroler musste seinen Führerschein sofort abgeben. Da der zweite Lenker keinen Schein dabeihatte und das Auto nicht auf ihn zugelassen war, konnte vor Ort nichts beschlagnahmt werden. Anzeigen folgen.

Lungau: 162 km/h auf der A10
Ein 35-jähriger Slowene überschritt am Nachmittag des 3. Oktober bei Zederhaus das Tempolimit von 100 km/h um 62. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Lesen Sie auch:
Symbolbild.
Auto beschlagnahmt
Kosovare raste mit 125 km/h durch Stadt Salzburg
21.09.2025
Drei Führerscheine weg
177 Raser an nur einem Nachmittag gemessen
27.09.2025
Noch keine Einigung
Mindeststrafe für extreme Raser soll erhöht werden
01.10.2025

Stadt Salzburg: 107 km/h in der 50er-Zone
Am späten Abend des 4. Oktober erwischte eine Streife auf der Innsbrucker Bundesstraße einen 20-Jährigen mit 107 km/h. Der Alkotest war negativ – den Führerschein ist er trotzdem los.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Polizei
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
119.360 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
108.974 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
93.817 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1010 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
910 mal kommentiert
Symbolbild
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
892 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf