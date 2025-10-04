Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Lofer
Teils schwer verletzt
Fünf Personen wurden in Lofer bei einem Autounfall verletzt. Eine schwer verletzte Person musste sogar per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Am frühen Nachmittag waren am Samstag in Maurach, einem Ortsteil von Lofer auf der B178 zwei Autos frontal gegeneinander gefahren. Mit dem Notarzthubschrauber mussten eine schwer verletzte Person ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die weiteren vier verletzten Personen bereits vom Roten Kreuz versorgt.
Vier leicht Verletzte wurden ins Krankenhaus Zell am See und ins Salzburger Landeskrankenhaus eingeliefert.
