Vier Führerscheine an einem Wochenende eingezogen

Alkohol, Drogen, überhöhte Geschwindigkeit: Die Polizei hatte am Wochenende in Salzburg und Umgebung alle Hände voll zu tun. Gleich vier Fahrzeuglenker wurden aus dem Verkehr gezogen – zwei davon alkoholisiert, einer unter Drogen, einer musste wegen 0,78 Promille zahlen.
Am frühen Samstagmorgen fiel in der Altstadt ein 51-jähriger Salzburger auf, der mit Warnblinkanlage unterwegs war. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht: 1,06 Promille. Die Polizei kassierte den Führerschein, Weiterfahrt untersagt.
Drogentest positiv auf Cannabis und Kokain
Nur wenig später zogen Beamte im Stadtgebiet einen 41-jährigen Flachgauer aus dem Verkehr. Der Alkotest war negativ, der Drogentest schlug jedoch auf Cannabis und Kokain an. Der Mann gestand den Konsum, die Amtsärztin attestierte Fahruntauglichkeit. Der Führerschein war weg.
Hallwang – 1,22 Promille bei Lenkerin
Schon am Vorabend hatte in Hallwang eine 49-jährige Flachgauerin durch ihre unsichere Fahrweise auf sich aufmerksam gemacht. Der Alkotest ergab 1,22 Promille. Führerschein eingezogen.
Italiener mit 0,78 Promille
Etwas später stoppte die Polizei einen 53-jährigen Italiener. 0,78 Promille, keine Weiterfahrt – und zusätzlich eine Sicherheitsleistung fällig.
