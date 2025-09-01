Japan: Immer mehr tödliche Bärenangriffe

Nach offiziellen Angaben gab es in Japan seit April schon vier tödliche Bärenangriffe. Dutzende Menschen wurden zudem von Bären verletzt. Im August hatte ein Braunbär auf der Insel Hokkaido einen Wanderer in einen Wald geschleppt und getötet. Im Juli hatte ein Bär vor einem Pflegeheim in Kitaakita eine Frau angegriffen und schwer verletzt. Ebenfalls im Juli mussten die Teilnehmer eines Golfturniers in Japan wegen einer Bärensichtung den Platz verlassen. Auf dem Flughafen Yamagata wurden mehrere Flüge abgesagt, weil sich ein Bär auf dem Rollfeld herumtrieb.