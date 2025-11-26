Dua Lipa begeistert Fans mit mega sexy Bikini-Show

Die sexy Bikini-Show von Dua Lipa nimmt kein Ende. Und das ist ganz nach dem Geschmack ihrer Fans. Denn dank der neuesten Schnappschüsse dürfen die noch ein bisschen länger vom Sommer träumen ...
Erst letzte Woche tauchten Fotos von Dua Lipa im knappen Bikini in Rio de Janeiro auf. Jetzt legte die Sängerin auf Instagram nach – und wie!
Der knappste Bikini des Jahres?
Denn in ihrem neuesten Posting teilte die Sängerin gleich jede Menge Eindrücke von ihrem Tour-Zwischenstopp in der brasilianischen Metropole. Und wie es sich gehört, mischten sich unter die Erinnerungen auch jede Menge Fotos, die die 30-Jährige in einem der wohl knappsten Bikinis des Jahres zeigen.
Die sexy Fotos verstecken sich in dieser Bildergalerie, die Dua Lipa veröffentlicht hat:
Das Modell, das Dua Lipa für ihre hotte Bikini-Show gewählt hatte, ist nämlich nicht nur obenrum, sondern auch untenrum mit nur wenig Stoff ausgestattet, glitzert dafür aber verführerisch im Sonnenlicht. Ein wahrer Augenschmaus, wie auch die Fans finden.
„Liebe diesen Bikini“
Denn in der Kommentarspalte finden sich zahlreiche Nachrichten von Dua Lipas Anhängern. Und die kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
„Wunderschön“, „Meine allerliebste Diva“, oder „Ich liebe diesen Bikini, meine Hübsche“, sind nur einige der Komplimente, die sich unter zahlreiche Herzchen- und Flammen-Emojis mischten.
