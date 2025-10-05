Ein KAC-Crack steht kurz vor der Einbürgerung

Was uns jetzt krank macht und was dagegen hilft
Körper schlägt Alarm
Schön langsam wird‘s in der Defensive des KAC eng! Murray und Maier (nach einem Check in Linz) fallen fix aus, die lädierten Sablattnig und Preiml wackeln. Das könnte am Sonntag gegen Ferencváros Budapest die Chance für Youngster Filip Simovic sein – der 18-Jährige hat schon in der Champions Hockey League gegen Berlin aufzeigt.
Nur vier Verteidiger hatte KAC-Coach Kirk Furey beim gestrigen Abschlusstraining im vollen Umfang dabei. Denn Jordan Murray trainierte noch im gelben Trikot, wird erneut fehlen. Dazu verletzte sich beim 3:2-Sieg in Linz David Maier am Bein – am Montag beim MRT wird feststehen, wie lange er ausfällt. Dazu sind auch die lädierten Tobias Sablattnig und Maxi Preiml (wie Stürmer Jan Mursak!) fraglich.
