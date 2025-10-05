Ein KAC-Crack steht kurz vor der Einbürgerung

Nur vier Verteidiger hatte KAC-Coach Kirk Furey beim gestrigen Abschlusstraining im vollen Umfang dabei. Denn Jordan Murray trainierte noch im gelben Trikot, wird erneut fehlen. Dazu verletzte sich beim 3:2-Sieg in Linz David Maier am Bein – am Montag beim MRT wird feststehen, wie lange er ausfällt. Dazu sind auch die lädierten Tobias Sablattnig und Maxi Preiml (wie Stürmer Jan Mursak!) fraglich.