Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Adventkalender

8. Dezember: 2×2 VIP-Karten für EC-Spiel von Rapid

Fußball International
08.12.2025 11:40

Tag acht des „sportkrone.at“-Adventkalenders! Heute verlosen wir wieder einen ganz besonderen Preis: 2x2 VIP-Tickets für das Conference-League-Spiel zwischen dem SK Rapid und AC Omonia Nikosia am 11.12.2025 um 21Uhr! Wie man gewinnen kann? Ganz einfach: Folgen Sie uns auf Instagram, Liken Sie den Beitrag, Markieren Sie drei Personen, denen Sie diesen Gewinn ebenso gönnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Die Gewinner werden per Zufallsgenerator gezogen.

0 Kommentare
Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
141.959 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
136.241 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
115.733 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Mehr Fußball International
Adventkalender
8. Dezember: 2×2 VIP-Karten für EC-Spiel von Rapid
Hoffnung auf WM 2026
Neymar schafft Klassenerhalt – nun Knieoperation
Krone Plus Logo
Hermann Stadler:
„Ich fühle mich überhaupt nicht pensionstauglich“
Höjlund-Doppelpack
Napoli nach Sieg gegen Juventus Spitzenreiter
La Liga
Real nach zwei Roten von Celta Vigo blamiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf