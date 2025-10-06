Frauen in Neusiedl wollen im Netzwerk stark sein

Vereinsobfrau Sandra Plomer und Kathrin Lanz haben den Anspruch für alle weiblichen Wesen jeglichen Alters, Konfession oder Herkunft da zu sein. „Wir wollen kein reines Business-Netzwerk werden. Jede Frau, egal, ob sie noch im Beruf steht oder schon in Pension ist, soll bei uns eine Heimat finden. Wir wollen niemanden ausgrenzen. Oft neigen Frauen ja dazu, jemanden sofort in eine Schublade zu stecken. Genau das wollen wir nicht. Bei uns soll es für Jede einen Raum geben, in dem Toleranz und Akzeptanz großgeschrieben werden. Also sollte sich Frau jetzt angesprochen fühlen, gemeinsam mit uns so einen safe Space schaffen zu wollen, würden wir uns freuen, wenn sie am Mittwoch ins Weinwerk kommt“, so die beiden. Bei Femunity soll es Austausch und Wissenstransfer zwischen allen Altersgruppen geben. Denn man ist sicher: Frauen, die sich vernetzen und zusammenhalten, können nur voneinander profitieren.