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Die „Krone“ lädt Sie zu den Top Kabarettisten ein

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15.03.2026 05:00
Verena Scheitz & Thomas Schreiweis treten auch mit ihrem Programm auf.
Verena Scheitz & Thomas Schreiweis treten auch mit ihrem Programm auf.(Bild: Baumann)
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Im Frühjahr starten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unterhaltsame Kabarettabende mit humorvollen, musikalischen und ironischen Programmen auf zahlreichen Bühnen und mit etwas Glück gibt es Karten zu gewinnen!

Die Kabarettprogramme reichen von musikalischen Shows bis hin zu doppelbödigem Humor und pointierten Alltagsanalysen. Besonders hervorzuheben ist Andreas Vitasek, der mit seinen Vorpremieren zum Jubiläumsprogramm „Wie es mir gefällt“ mehrere Abende gestaltet und dabei Bekanntes mit neuen Texten verbindet. Seine Mischung aus Improvisation, Lesung und Spielszenen macht jeden Auftritt zu einem eigenständigen Erlebnis.

Andreas Vitasek stellt sein neues Kabarett Programm vor.
Andreas Vitasek stellt sein neues Kabarett Programm vor.(Bild: © Jan Frankl)

Weitere Highlights 
Aber auch an anderen Abenden werden starke Akzente gesetzt: nostalgische 80er-Erinnerungen, musikalisches Kabarett, bissige Alltagskomik und szenische Miniaturen. Dazu kommen ein energiegeladenes Showformat und pointierte Duoprogramme. 

DatumKünstlerProgrammOrt
25.03.Udo Huber & Markus HauptmannPlay und Rec.Karlwirt in WindenProgrammbeschreibung
26.03.KernölamazonenBest OfVolkshaus HimbergProgrammbeschreibung
28.03.Walter KammerhoferAmoi OisVolkshaus HimbergProgrammbeschreibung
10.04.Isabell PannaglMusikalisches KabarettMaria LanzendorfProgrammbeschreibung
14.04.Verena Scheitz & Thomas SchreiweisDer Lack ist abMaria LanzendorfProgrammbeschreibung
17.04.Dolce VitaABBA-ShowKarlwirt in WindenProgrammbeschreibung
20.04.Andreas VitasekWie es mir gefällt – VorpremiereSimmeringProgrammbeschreibung
22.04.Andreas VitasekWie es mir gefällt – VorpremiereHimbergProgrammbeschreibung
23.04.Andreas VitasekWie es mir gefällt – VorpremiereKarlwirt in WindenProgrammbeschreibung
24.04.Andreas VitasekWie es mir gefällt – VorpremiereLutzmannsburgProgrammbeschreibung
06.05.Verena Scheitz & Thomas SchreiweisDer Lack ist abKarlwirt in WindenProgrammbeschreibung
08.05.Eva Maria MaroldFrauen und Kinder zuerstLutzmannsburgProgrammbeschreibung

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun für jeden der genannten Termine jeweils 10x2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 22. März, 09:00 Uhr.

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