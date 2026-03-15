Die „Krone“ lädt Sie zu den Top Kabarettisten ein

Die Kabarettprogramme reichen von musikalischen Shows bis hin zu doppelbödigem Humor und pointierten Alltagsanalysen. Besonders hervorzuheben ist Andreas Vitasek, der mit seinen Vorpremieren zum Jubiläumsprogramm „Wie es mir gefällt“ mehrere Abende gestaltet und dabei Bekanntes mit neuen Texten verbindet. Seine Mischung aus Improvisation, Lesung und Spielszenen macht jeden Auftritt zu einem eigenständigen Erlebnis.