Die „Krone“ lädt Sie zu den Top Kabarettisten ein

Im Frühjahr starten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unterhaltsame Kabarettabende mit humorvollen, musikalischen und ironischen Programmen auf zahlreichen Bühnen und mit etwas Glück gibt es Karten zu gewinnen!
Die Kabarettprogramme reichen von musikalischen Shows bis hin zu doppelbödigem Humor und pointierten Alltagsanalysen. Besonders hervorzuheben ist Andreas Vitasek, der mit seinen Vorpremieren zum Jubiläumsprogramm „Wie es mir gefällt“ mehrere Abende gestaltet und dabei Bekanntes mit neuen Texten verbindet. Seine Mischung aus Improvisation, Lesung und Spielszenen macht jeden Auftritt zu einem eigenständigen Erlebnis.
Weitere Highlights
Aber auch an anderen Abenden werden starke Akzente gesetzt: nostalgische 80er-Erinnerungen, musikalisches Kabarett, bissige Alltagskomik und szenische Miniaturen. Dazu kommen ein energiegeladenes Showformat und pointierte Duoprogramme.
|Datum
|Künstler
|Programm
|Ort
|25.03.
|Udo Huber & Markus Hauptmann
|Play und Rec.
|Karlwirt in Winden
|Programmbeschreibung
|26.03.
|Kernölamazonen
|Best Of
|Volkshaus Himberg
|Programmbeschreibung
|28.03.
|Walter Kammerhofer
|Amoi Ois
|Volkshaus Himberg
|Programmbeschreibung
|10.04.
|Isabell Pannagl
|Musikalisches Kabarett
|Maria Lanzendorf
|Programmbeschreibung
|14.04.
|Verena Scheitz & Thomas Schreiweis
|Der Lack ist ab
|Maria Lanzendorf
|Programmbeschreibung
|17.04.
|Dolce Vita
|ABBA-Show
|Karlwirt in Winden
|Programmbeschreibung
|20.04.
|Andreas Vitasek
|Wie es mir gefällt – Vorpremiere
|Simmering
|Programmbeschreibung
|22.04.
|Andreas Vitasek
|Wie es mir gefällt – Vorpremiere
|Himberg
|Programmbeschreibung
|23.04.
|Andreas Vitasek
|Wie es mir gefällt – Vorpremiere
|Karlwirt in Winden
|Programmbeschreibung
|24.04.
|Andreas Vitasek
|Wie es mir gefällt – Vorpremiere
|Lutzmannsburg
|Programmbeschreibung
|06.05.
|Verena Scheitz & Thomas Schreiweis
|Der Lack ist ab
|Karlwirt in Winden
|Programmbeschreibung
|08.05.
|Eva Maria Marold
|Frauen und Kinder zuerst
|Lutzmannsburg
|Programmbeschreibung
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun für jeden der genannten Termine jeweils 10x2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 22. März, 09:00 Uhr.