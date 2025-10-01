Lüftung ausgefallen
Angriff kappt Atom-Ruine Tschernobyl den Strom
Nach einem russischen Luftangriff auf ein Umspannwerk nahe Tschernobyl ist die Stromversorgung der Schutzmauer um den zerstörten Reaktorblock ausgefallen. Fachleute arbeiten bereits auf Hochtouren, um die Versorgung wiederherzustellen.
Das teilte das ukrainische Energieministerium am Mittwoch auf Telegram mit. Demnach traf der russische Angriff ein Umspannwerk in der Stadt Slawutytsch, die knapp 50 Kilometer vom AKW Tschernobyl (ukrainisch Tschornobyl) entfernt liegt.
Auch in der Kleinstadt, in der früher die Bedienungsmannschaften des Werks lebten, fiel der Strom aus.
Erinnerungen an Katastrophe werden wach
In Tschernobyl ereignete sich 1986 in der damaligen Sowjetunion (UdSSR) das schwerste Unglück in der Geschichte der Atomkraft. Die Reste eines explodierten Reaktorblocks sind seit 2019 mit einer 100 Meter hohen Schutzhülle ummantelt.
Zum Betrieb dieser Anlage, unter anderem der Lüftung, ist Strom notwendig. Im Februar 2025 beschädigte eine russische Drohne den doppelwandigen sogenannten Sarkophag.
