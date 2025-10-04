Holzleitner für Beitrag von Medizinstudierenden

Ablehnung von Ärztekammer

Ablehnung kommt von der Ärztekammer. „Bereits im sogenannten Turnus, also der Facharztausbildung, zeigen unsere jungen Ärztinnen und Ärzte 365 Tage im Jahr größten Einsatz bei der Patientenversorgung. Sie machen das freiwillig und mit höchster Motivation, weil es ihre Berufung und nicht nur ein Beruf ist. Daher kann ich die Forderung nach solidarischen Beiträgen oder Zwangsverpflichtungen überhaupt nicht verstehen“, sagte Vizepräsident Harald Mayer am Samstag. Viele würden außerdem monatelang auf Wartelisten für Ausbildungsplätze stehen.

Aktuell bekommt nur eine Person von sechs Bewerberinnen und Bewerbern den erhoffen Medizinstudienplatz. Künftig sollen jene, die nicht zugelassen werden, laut Holzleitner auf die vielen alternativen Ausbildungsmöglichkeiten im Gesundheitsbereich hingewiesen werden.