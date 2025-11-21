„Interpol-Beamter“ knöpft Tiroler 10.000 Euro ab

Einem dreisten Betrüger saß ein Tiroler (56) in der Landeshauptstadt auf. Der Ganove gab sich als ein Beamter von Interpol aus und drohte mit Ermittlungen wegen Geldwäsche. Das Fiese an der Masche: Wenige Tage zuvor hatte der 56-Jährige eine saftige Überweisung auf sein Konto „aus dem Nichts“ erhalten.