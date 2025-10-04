Verfolgungsjagd: Mopedlenker flieht vor Polizei

Jugendlicher fährt in Einsatzfahrzeug und verletzt Polizist

Es folgt eine nervenaufreibende Verfolgungsjagd quer durch die Klagenfurter Innenstadt. Mehrere Polizeistreifen versuchen, den Teenager aufzuhalten. In der 10.-Oktober-Straße kommt es schließlich zu einer folgenschweren Kollision: Ein Polizeieinsatzfahrzeug dient als Straßensperre – der Jugendliche prallt dagegen und verletzt dabei auch einen Polizisten. Das Einsatzfahrzeug wird schwer beschädigt, doch der 17-Jährige fährt weiter.