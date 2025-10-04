Verfolgungsjagd: Mopedlenker flieht vor Polizei

In der Klagenfurter Innenstadt spielten sich am Freitagnachmittag Szenen wie aus einem Actionfilm ab. Ein 17-Jähriger flüchtete mit seinem Moped vor der Polizei – ein Beamter wurde dabei verletzt.
In der Dr.-Hermann-Gasse in der Klagenfurter Innenstadt startete eine spektakuläre Verfolgungsjagd eines 17-jährigen Mopedlenkers – doch was war geschehen?
Es ist Freitag, 16.43 Uhr, als eine Polizeistreife auf einen jugendlichen Mopedlenker aufmerksam wird, der mit seinem nicht für den Verkehr zugelassenen Gefährt durch die Landeshauptstadt düst. An einer roten Ampel sprechen die Beamten den 17-jährigen Klagenfurter an, doch dieser gibt Gas.
Jugendlicher fährt in Einsatzfahrzeug und verletzt Polizist
Es folgt eine nervenaufreibende Verfolgungsjagd quer durch die Klagenfurter Innenstadt. Mehrere Polizeistreifen versuchen, den Teenager aufzuhalten. In der 10.-Oktober-Straße kommt es schließlich zu einer folgenschweren Kollision: Ein Polizeieinsatzfahrzeug dient als Straßensperre – der Jugendliche prallt dagegen und verletzt dabei auch einen Polizisten. Das Einsatzfahrzeug wird schwer beschädigt, doch der 17-Jährige fährt weiter.
15 Minuten später gelingt es der Polizei, den jungen Mann in der Völkermarkter Straße zu stoppen. Der Jugendliche wird vorerst festgenommen. Trotz der riskanten Flucht bleibt der junge Mann unverletzt, ebenso unbeteiligte Verkehrsteilnehmer.
Festnahme wurde aufgehoben
„Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig und war kooperativ. Daraufhin wurde die Festnahme aufgehoben und durch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Anzeige auf freiem Fuß angeordnet“, so die Landespolizeidirektion. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief negativ. Das Moped überstand die Jagd ohne Schaden.
