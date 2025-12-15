Alle Kärntner Veranstaltungen mit einem Klick

Der entscheidende Impuls für die Plattform kam bei einer Zukunftskonferenz im April. „Vertreter aus Kunst, Kultur und Tourismus haben den Wunsch nach mehr Kooperation geäußert, in einer eigenen Werkstatt wurde ein Konzept erarbeitet“, erklärt Brigitte Winkler-Komar, Kultur-Abteilungsleiterin des Landes. „Mit der Bündelung auf einer bekannten Plattform schaffen wir mehr Visibilität für Veranstaltungen.“ Für die Plattform gilt das Prinzip der Selbsteintragung. „Damit können Veranstalter die Termine tagesaktuell halten. Wir sammeln gerade Datensätze, erstellen damit die Nutzerprofile“, so die Leiterin.