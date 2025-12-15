Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Plattform

Alle Kärntner Veranstaltungen mit einem Klick

Kärnten
15.12.2025 18:00
Veranstaltungen wie der Carinthische Sommer ziehen viele Gäste nach Kärnten.
Veranstaltungen wie der Carinthische Sommer ziehen viele Gäste nach Kärnten.(Bild: Irina Lino)

Die Kärntner Kunst-, Kultur- und Tourismus-Events, alle gesammelt auf einer einzigen Plattform. Jetzt fiel der Startschuss, 2026 geht sie online. Tourismus hofft auf mehr Sichtbarkeit.

0 Kommentare

Kärnten bietet eine große Vielfalt an Kunst und Kultur und ab 2026 findet man alle Veranstaltungen mit einem Klick und auf einen Blick“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser stolz. Ab nächstem Jahr kann man sich auf www.kärnten.at durch die vielen Events in unsrer Region durchklicken.

„In der jetzigen Situation ist die Information auf unterschiedliche Betreiber verteilt“, so Kaiser. Für Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig ist die Initiative ein logischer Schritt. „Kultur und Tourismus bilden eine Symbiose, daher haben wir die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren intensiviert. Viele Gäste geben an, dass das kulturelle Angebot ihren Urlaub bereichern würde.“

Zitat Icon

Mit einer besseren Vernetzung und noch engerer Kooperation gelingt uns eine stärkere Präsentation der Kärntner Kunst und Kultur.

Landeshauptmann Peter Kaiser

Bild: Christian Jauschowetz

Der entscheidende Impuls für die Plattform kam bei einer Zukunftskonferenz im April. „Vertreter aus Kunst, Kultur und Tourismus haben den Wunsch nach mehr Kooperation geäußert, in einer eigenen Werkstatt wurde ein Konzept erarbeitet“, erklärt Brigitte Winkler-Komar, Kultur-Abteilungsleiterin des Landes. „Mit der Bündelung auf einer bekannten Plattform schaffen wir mehr Visibilität für Veranstaltungen.“ Für die Plattform gilt das Prinzip der Selbsteintragung. „Damit können Veranstalter die Termine tagesaktuell halten. Wir sammeln gerade Datensätze, erstellen damit die Nutzerprofile“, so die Leiterin.

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig, Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner, ...
Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig, Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner, Kultur-Abteilungsleiterin Brigitte Winkler-Komar und Landeshauptmann Peter Kaiser präsentierten die Plattform.(Bild: Felix Justich)

Statt Doppelgleisigkeit deutlich mehr Reichweite 
Verantwortlich für die neue Plattform ist die Kärnten Werbung, sie stellt auch die technische Infrastruktur. „Durch die Zusammenlegung der Datenbanken reduzieren wir Doppelgleisigkeiten“, erklärt Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner. „Aber der Schritt ist vor allem für uns als Urlaubsland wichtig. Kunst und Kultur sind ein integraler Bestandteil der Marke Kärnten.“

Ein weiterer Vorteil der neuen Heimat für die vielen Veranstaltungen: Sie werden in bis zu neun Sprachen übersetzt, auch auf weitere Plattformen ausgespielt. „Damit sprechen wir mehr internationale Gäste an, schaffen auch mehr Sichtbarkeit für die einheimischen Kulturgenießer.“

Weltweite Sichtbarkeit soll genutzt werden 
Dank der Koralmbahn findet sich Kärnten derzeit auch in den internationalen Medien – diesen Schwung will man mitnehmen. „Für diese Plattform gibt es kaum einen günstigeren Zeitpunkt“, so Kaiser. Das Land denkt noch weiter. „Wir brauchen auch analoge Standorte, müssen Bestehendes überarbeiten, damit alle Gäste hochwertige Informationen bekommen“, erklärt Landesrat Sebastian Schuschnig.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
238.274 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
166.125 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
137.748 mal gelesen
Mehr Kärnten
Neue Plattform
Alle Kärntner Veranstaltungen mit einem Klick
„Krone“-Spendenaktion
Familie ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen
„Masters of Dirt“ 2026
Freestyle-Stadion-Spektakel wird zum Familienevent
Krone Plus Logo
Als Nummer 1 zur WM
Mit 39 Jahren! Billard-Queen wieder an Weltspitze
Es droht lebenslang
Schüler tot: Mordanklage nach Anschlag von Villach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf