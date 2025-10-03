Ermittlungen gegen Hamas in Österreich

Aktuell laufen in Österreich Ermittlungen gegen die islamistische Terrororganisation Hamas. Diese sollen mit der Festnahme von Hamas-Mitgliedern in Berlin in Zusammenhang stehen und laut dem israelischen Geheimdienst Teil einer europaweiten Operation sein.
Im Zuge der Ermittlungen gegen die Hamas kam es zur Sicherstellung von Beweismitteln, erklärte das österreichische Innenministerium am Freitag. Das deckt sich mit israelischen Medienberichten.
Bereits am Mittwoch nahm der deutsche Bundessicherheitsdienst drei Hamas-Mitglieder mit Waffenbesitz in Berlin fest. Diese wurden vom israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad verdächtigt, „schwere Gewalttaten gegen israelische oder jüdische Institutionen in Deutschland geplant zu haben“.
Konkret lagen aber keine Anschlagspläne vor. Seitens des Mossad spricht man von sogenannten Auslandsoperateuren. Diese sollen laut der deutschen Bundesanwaltschaft von Deutschland aus unter anderem Pistolen, Munition und ein Sturmgewehr beschafft haben.
Umfangreiche Mossad-Operation
Die Aufdeckung der Hamas-Zelle in Berlin erfolgte laut einem Bericht von „ynet“ durch die Zusammenarbeit zwischen dem Mossad und deutschen Geheimdiensten. Die Terrororganisation dementiert den Kontakt mit der Zelle.
Die Festnahmen in Berlin stehen laut dem israelischen Auslandsgeheimdienst in Zusammenhang mit einer „Operation in ganz Europa in den letzten Wochen“ und entfalte sich über mehrere Länder, wo ebenfalls mehrere mutmaßliche Terroristen festgenommen wurden. Darunter auch Österreich, wo es aber noch keine Festnahmen gab.
