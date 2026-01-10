Trotz 6 Strafrunden! Giacomel gewinnt in Oberhof

Der italienische Sprintsieger Tommaso Giacomel hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Oberhof das Kunststück geschafft, in der Verfolgung trotz sechs Strafrunden zu gewinnen!
Zum Drüberstreuen holte er sich vom nicht nach Deutschland gereisten Norweger Johan-Olav Botn die Weltcup-Führung. Kein Österreicher hatte die Qualifikation für die Verfolgung geschafft. In der Frauen-Staffel wurden die ohne Lisa Hauser angetretenen Österreicherinnen bei einem Sieg Frankreichs Achte.
Zahlreiche Fehlschüsse der Konkurrenz
Giacomel hatte nach je zwei Fehlschüssen bei den ersten drei Schießeinlagen 56 Sekunden Rückstand auf die Spitze, blieb beim zweiten Stehendschießen aber fehlerfrei und profitierte überdies von zahlreichen Fehlschüssen der Konkurrenz.
Der Norweger Martin Uldal hatte nach dem 12,5-km-Rennen schließlich 4,5 Sekunden Rückstand, der Schwede Sebastian Samuelsson 8,8. Die übrigen Staffel-Podestplätze bei den Frauen gingen an Norwegen (+53,7 Sekunden) und Deutschland (+1:28,4 Minuten), das ÖSV-Quartett Dunja Zdouc/Anna Gandler/Lea Rothschopf/Anna Juppe lag 3:12,5 zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.