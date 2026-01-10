Trotz 6 Strafrunden! Giacomel gewinnt in Oberhof

Zum Drüberstreuen holte er sich vom nicht nach Deutschland gereisten Norweger Johan-Olav Botn die Weltcup-Führung. Kein Österreicher hatte die Qualifikation für die Verfolgung geschafft. In der Frauen-Staffel wurden die ohne Lisa Hauser angetretenen Österreicherinnen bei einem Sieg Frankreichs Achte.