Salzburger Liga

Siegreiches Wiedersehen mit dem Ex-Trainer

Salzburg
03.10.2025 22:01
Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager.
Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager.(Bild: Tröster Andreas)

Bürmoos siegte gegen Puch und Ex-Coach Buhacek verdient mit 3:1. Grödig springt vorerst wieder an die Spitze. Eugendorf setzt seinen Siegeslauf fort.

Eugendorf bleibt nach Startschwierigkeiten in der Salzburger Liga das Team der Stunde. Die Flachgauer um Trainer Heimo Pfeifenberger feierten gestern gegen Neumarkt ein 3:0 und damit schon den vierten Sieg in Serie. Schon am Mittwoch wartet mit der Landescup-Partie in Golling der nächste Prüfstein.

Von der Tabellenspitze sind die Eugendorfer aber noch weit entfernt. Dort matchten sich gestern Grödig und Hallein im Fernduell um die vorübergehende Führung, weil Bramberg erst heute in Henndorf antritt. Das Tennengauer Duo gab sich keine Blöße, gewann jeweils 2:0.

Lesen Sie auch:
Die Plätze in Gneis sind von Wellen geprägt.
Unterhaus-Klub in Not
„Dann können wir im Frühjahr zusperren“
30.09.2025
„Hat mich geprägt“
Unterhaus-Trainer verrät Nacht im Bosnien-Knast
01.10.2025

Indes bleibt die Saison für Bürmoos ein Auf und Ab. Auf das 5:1 in Neumarkt folgte ein 0:1 gegen Aufsteiger Schwarzach. Gestern schrieb der Vizemeister von 2022/23 wieder voll an, bezwang Puch auswärts 3:1. „Ein völlig verdienter Sieg“, sagte Obmann Robert Eckschlager. Die Achterbahnfahrt beschreibt er folgendermaßen: „Eine komische Liga, aber irgendwie eh cool und spannend. Bis auf die ersten zwei, drei kann jeder jeden schlagen. Für uns ist es jetzt mal gut mit 15 Punkten.“

Ein langes Wochenende
Keineswegs gelaufen ist das Wochenende in Hallein: Samstag (13) steigt in Gamp das Johann-Feuerstein-Gedächtnisturnier – ein Ü35-Kleinfeldformat, organisiert von den Alt-„Olympianern“ rund um Ex-Hallein-Sektionsleiter Wolfgang Feuerstein. Der Reinerlös wird an die Kinderkrebshilfe gespendet. Am Sonntag folgt noch das Juniors-Derby in Oberalm.

Salzburger Liga: Puch – Bürmoos 1:3 (1:2). Tore: Uzunov (15.); Dorfmayr (7.), Probst (39., 73.). – Grödig – Siezenheim 2:0 (0:0). Tore: Lazarevic (66., 72.). – Eugendorf – Neumarkt 3:0 (1:0). Tore: Költringer (14.), Hamzic (67.), Angerer (93.). – Hallwang – Hallein 0:2 (0:1). Tore: Huremovic (38.), Vurbic (73.).

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Salzburg

