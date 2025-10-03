Siegreiches Wiedersehen mit dem Ex-Trainer

Indes bleibt die Saison für Bürmoos ein Auf und Ab. Auf das 5:1 in Neumarkt folgte ein 0:1 gegen Aufsteiger Schwarzach. Gestern schrieb der Vizemeister von 2022/23 wieder voll an, bezwang Puch auswärts 3:1. „Ein völlig verdienter Sieg“, sagte Obmann Robert Eckschlager. Die Achterbahnfahrt beschreibt er folgendermaßen: „Eine komische Liga, aber irgendwie eh cool und spannend. Bis auf die ersten zwei, drei kann jeder jeden schlagen. Für uns ist es jetzt mal gut mit 15 Punkten.“