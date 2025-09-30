„Dann können wir im Frühjahr zusperren“

Sportlich läuft es für Gneis heuer sehr gut. Nach zwei Jahren in der Spielgemeinschaft mit ASK/PSV ist der Stadtklub heuer wieder eigenständig unterwegs, mit 18 Zählern punktgleich mit Faistenau an der Spitze der 2. Landesliga Nord. Dennoch plagen den Stadtklub Probleme. Trainings- sowie Hauptplatz in Gneis gleichen einem Wellenbad. „Sogar die Gegner beschweren sich oft über den Zustand“, erzählt Obmann Andreas Kanzler. Unter den Feldern befinden sich Torfschichten, die mittlerweile fast aus ausgetrocknet sind. „Sanierungsmaßnahmen waren bisher sinnlos. Im Frühjahr haben wir in einen Rollrasen 20.000 Euro investiert. Aber diese Stellen sacken wieder ab“, ist Kanzler schon fast verzweifelt.