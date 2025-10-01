Unterhaus-Trainer verrät Nacht im Bosnien-Knast

Nach einigen Schlägen im Polizeibus landete er schlussendlich gemeinsam mit anderen Fans in einer düsteren Zelle. „Die Polizei in Bosnien kennt kein Pardon“, macht er klar. Familie machte Druck2007 zog Moric nach dem Duell der Bosnier in Ungarn aber endgültig einen Schlussstrich – er war zu diesem Zeitpunkt Vater eines drei Monate alten Sohnes, der heute beim FC Puch in der Salzburger Liga kickt. „Meine Familie hat dann schon Druck gemacht. Sie hatte Angst davor, dass ich einmal nicht nach Hause kommen würde.“ Ob er ein Leben als Ultra wieder führen würde? „Auf Auseinandersetzungen könnte ich verzichten. Insgesamt hat mich die Zeit geprägt, liebe ich den Fußball weiter als Trainer.“