Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“

Am Donnerstagabend waren am Münchner Flughafen Drohnen gesichtet worden. Ab 22.30 Uhr ging nichts mehr. Mitten im Wiesen-Trubel strandeten 3000 Passagiere, mussten auf Feldbetten oder im Sitzen übernachten. 17 Flüge konnten nicht mehr landen, 15 mussten umgeleitet werden.

Kein Verursacher identifiziert

Ein Sprecher der Polizei sagte am Freitagvormittag, trotz „umfangreicher Fahndungsmaßnahmen“ habe bisher noch kein Verursacher identifiziert werden können. Das Gelände sei aus der Luft abgesucht worden, es habe jedoch nichts festgestellt werden können. Die Drohnenart war ebenfalls nicht bekannt. Auch war nicht klar, ob es sich um eine oder mehrere Drohnen handelte. Mittlerweile ist der Flughafen München wieder geöffnet.