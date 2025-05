Hausdurchsuchung sorgt für Aufregung in Kaprun

Beamte marschierten am Montag bei Käufern des Hotel Dorfkrug in Kaprun auf. Zusammenhänge dürfte es auch mit Pleite der Hotel Invest Kaprun GmbH geben. Neben der jüngsten Millioneninsolvenz der Alpin-Family-Gruppe der nächste Wirtschaftswirbel in der kleinen Pinzgauer Gemeinde.