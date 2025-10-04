Dornauer lachender Dritter: „Nichts unmöglich!“

Es war fast schon bemitleidenswert, wie sie dastanden – die Tiroler SPÖ-Genossen und -genossinnen der ersten, auch zweiten Reihe. Von den Hinterbänklern ganz zu schweigen. Alle hatten sie brav ihre möglichst finsterste Miene aufgesetzt, als SPÖ-Geschäftsführerin Eva Steibl-Egenbauer – sichtlich nervös – und SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth am Donnerstag um Punkt 20 Uhr verkündeten, dass man den unliebsamen „Schorschi“ aus der Partei verbannen wird. Endlich ist es vollzogen, dachte sich wohl der eine oder andere, immer darauf bedacht, nur ja nicht zu jubeln. Um den „Schorschi“ loszuwerden, brauchte man aber letztlich die Hilfe vom Koalitionspartner ÖVP, dazu aber mehr später.