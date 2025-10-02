SPÖ schmeißt Parteirebell Georg Dornauer aus Klub

Immer wieder gegen eigene Reihen geschossen

Dornauer hatte zuletzt immer wieder gegen die eigenen Reihen „geschossen“. Wiederholt fordert er etwa, dass die Übergewinne des Landesenergieversorgers Tiwag auf die Tiroler Bevölkerung verteilt werden sollen. Eine Forderung, die bei LH Anton Mattle und dessen ÖVP nur wenig Anklang fand. Mattle spricht sich für Investitionen in die Energiewende aus.