20 Jahre Haft drohen

Verteidigung versucht Combs-Urteil noch zu kippen

Society International
26.09.2025 06:59
Kurz vor der Verkündung des Strafmaßes gegen Sean Combs versuchte die Verteidigung das Urteil ...
Kurz vor der Verkündung des Strafmaßes gegen Sean Combs versuchte die Verteidigung das Urteil doch noch zu kippen.(Bild: AP/Mark Von Holden)

Rund eine Woche vor der geplanten Verkündung des Strafmaßes gegen Sean „Diddy“ Combs hat sein Anwaltsteam versucht, das Urteil doch noch zu kippen. 

0 Kommentare

Die Verurteilung in Zusammenhang mit Prostitution sei von dem entsprechenden Gesetz nicht gedeckt, argumentierte die Verteidigung bei einer Anhörung in New York am Donnerstag, zu der auch Combs selbst erschien. Das Urteil müsse fallengelassen werden oder es müsse einen neuen Prozess geben.

Die Staatsanwaltschaft wies diese Argumentation zurück. An dem Urteil müsse festgehalten werden. Richter Arun Subramanian versprach eine rasche Entscheidung, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Teilweise schuldig gesprochen
Combs war im vorigen September wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten in New York festgenommen worden. In einem aufsehenerregenden Prozess sprachen Geschworene ihn dann Anfang Juli teilweise schuldig. Sie befanden den 55-Jährigen aber nur im Zusammenhang mit Prostitution schuldig – den am wenigsten schwerwiegenden Anklagepunkt.

Wie lange muss Rapper Sean Combs ins Gefängnis? Die Entscheidung soll in wenigen Tagen fallen.
Wie lange muss Rapper Sean Combs ins Gefängnis? Die Entscheidung soll in wenigen Tagen fallen.(Bild: APA/Elizabeth Williams via AP)

Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels entschieden die Geschworenen auf unschuldig.

Bis zu 20 Jahre Haft drohen
Dem Rapper droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren – allerdings nicht mehr lebenslang, wie ihm gedroht hätte, wenn er in allen Punkten für schuldig befunden worden wäre. Das Strafmaß soll am 3. Oktober verkündet werden.

Der Rapper sitzt im Metropolitan Detention Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn ein. Eine vorzeitige Entlassung des Rappers hatte Richter Subramanian abgelehnt.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Verteidigung von dem Gericht eine Höchststrafe von 14 Monaten gefordert. Die hätte Combs praktisch schon abgesessen. Die Staatsanwaltschaft will mit ihrer eigenen Forderung nachlegen.

