Einbrecher scheiterte an Mixed-Martial-Arts-Profi

Beim Verhör behauptete er, in einer Kneipe um die Ecke zu viel getrunken und fälschlicherweise geglaubt zu haben, dass das Haus von R. das eines Freundes sei. Das glaubte ihm die Polizei nicht. Der Haftrichter setzte die Kaution auf 20.000 Dollar an und warnte den 31-Jährigen, sich von Henny und dessen Haus fernzuhalten. Eine wohl eher unnötige Warnung.