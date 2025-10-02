Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Windelweich geprügelt

Einbrecher scheiterte an Mixed-Martial-Arts-Profi

Ausland
02.10.2025 16:00
Einbrecher Austin C. (kleines Bild) wurde von einem Hausbesitzer windelweich geprügelt.
Einbrecher Austin C. (kleines Bild) wurde von einem Hausbesitzer windelweich geprügelt.(Bild: Lucky Business/Wilton Manors Police Department, Krone KREATIV)

Ein mutmaßlicher Einbrecher im US-Bundesstaat Florida hat sich kürzlich das falsche Haus ausgesucht, um dort einen Raubzug ins Auge zu fassen. Nur kurze Zeit nach seinem Eintreten war Austin C. regelrecht erleichtert darüber, Polizeibeamten in die Arme zu stolpern ...

0 Kommentare

Der Besitzer des Anwesens, in das Austin C. eingedrungen war, entpuppte sich nämlich als versierter Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. Henny R. zögerte nicht eine Sekunde. Er stürzte sich auf den Mann, trat auf ihn ein und rang ihn mit einem hollywoodreifen Wrestling-Move zu Boden. Doch von Anfang an.

„Onkel, hier ist ein fremder Mann!“
Henny R. verriet dem TV-Sender „CBS12“, dass er kurz vor Mitternacht bereits im Bett war. Doch dann hörte er seinen Neffen, der auf der Couch bei ihm übernachtete, aus dem Erdgeschoss schreien: „Onkel, hier ist fremder Mann im Wohnzimmer.“

Der 28-Jährige rannte los und stürzte sich ohne zu zögern auf C. Dieser versuchte, ihn handgreiflich zu attackieren. Ein großer Fehler. R., der seit drei Jahren im MMA-Ring steht, schlug und trat auf den Einbrecher ein, der schließlich zu Boden ging.

Das Verhaftungsfoto auf der Wache in Wilton Manors zeigte, wie schwer C. hatte einstecken ...
Das Verhaftungsfoto auf der Wache in Wilton Manors zeigte, wie schwer C. hatte einstecken müssen.(Bild: Wilton Manors Police Department, Krone KREATIV)

Einbrecher lief direkt auf Polizei zu
„Ich hatte keine Waffe, außer meinen Händen und meinen Füßen. Die reichten mir, um meine Familie zu verteidigen“, so Henny. Der schwer angeschlagene Austin C. schaffte es zwar, sich loszureißen und aus dem Haus zu rennen – doch lief er direkt den herbeigerufenen Polizisten in die Arme.

Das Verhaftungsfoto auf der Wache in Wilton Manors zeigte, wie schwer C. einstecken musste. Sein Gesicht war von blauen Flecken, Prellungen und einer Platzwunde auf der Stirn übersät.

Beim Verhör behauptete er, in einer Kneipe um die Ecke zu viel getrunken und fälschlicherweise geglaubt zu haben, dass das Haus von R. das eines Freundes sei. Das glaubte ihm die Polizei nicht. Der Haftrichter setzte die Kaution auf 20.000 Dollar an und warnte den 31-Jährigen, sich von Henny und dessen Haus fernzuhalten. Eine wohl eher unnötige Warnung.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf