Windelweich geprügelt
Einbrecher scheiterte an Mixed-Martial-Arts-Profi
Ein mutmaßlicher Einbrecher im US-Bundesstaat Florida hat sich kürzlich das falsche Haus ausgesucht, um dort einen Raubzug ins Auge zu fassen. Nur kurze Zeit nach seinem Eintreten war Austin C. regelrecht erleichtert darüber, Polizeibeamten in die Arme zu stolpern ...
Der Besitzer des Anwesens, in das Austin C. eingedrungen war, entpuppte sich nämlich als versierter Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. Henny R. zögerte nicht eine Sekunde. Er stürzte sich auf den Mann, trat auf ihn ein und rang ihn mit einem hollywoodreifen Wrestling-Move zu Boden. Doch von Anfang an.
„Onkel, hier ist ein fremder Mann!“
Henny R. verriet dem TV-Sender „CBS12“, dass er kurz vor Mitternacht bereits im Bett war. Doch dann hörte er seinen Neffen, der auf der Couch bei ihm übernachtete, aus dem Erdgeschoss schreien: „Onkel, hier ist fremder Mann im Wohnzimmer.“
Der 28-Jährige rannte los und stürzte sich ohne zu zögern auf C. Dieser versuchte, ihn handgreiflich zu attackieren. Ein großer Fehler. R., der seit drei Jahren im MMA-Ring steht, schlug und trat auf den Einbrecher ein, der schließlich zu Boden ging.
Einbrecher lief direkt auf Polizei zu
„Ich hatte keine Waffe, außer meinen Händen und meinen Füßen. Die reichten mir, um meine Familie zu verteidigen“, so Henny. Der schwer angeschlagene Austin C. schaffte es zwar, sich loszureißen und aus dem Haus zu rennen – doch lief er direkt den herbeigerufenen Polizisten in die Arme.
Das Verhaftungsfoto auf der Wache in Wilton Manors zeigte, wie schwer C. einstecken musste. Sein Gesicht war von blauen Flecken, Prellungen und einer Platzwunde auf der Stirn übersät.
Beim Verhör behauptete er, in einer Kneipe um die Ecke zu viel getrunken und fälschlicherweise geglaubt zu haben, dass das Haus von R. das eines Freundes sei. Das glaubte ihm die Polizei nicht. Der Haftrichter setzte die Kaution auf 20.000 Dollar an und warnte den 31-Jährigen, sich von Henny und dessen Haus fernzuhalten. Eine wohl eher unnötige Warnung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.