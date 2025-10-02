Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Erfolg

Brand-Gerippe plötzlich aus Problempark entfernt

Wien
02.10.2025 16:00
Nachdem der „Krone“-Bericht und dessen aussagekräftige Bilder für Aufsehen gesorgt hatten, ...
Nachdem der „Krone“-Bericht und dessen aussagekräftige Bilder für Aufsehen gesorgt hatten, reagierte die Stadt Wien relativ zügig.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, Gruppe Sofortmaßnahmen)

Manchmal mahlen die Mühlen der Bürokratie langsam. So standen zwei ausgebrannte Autos, wie berichtet, seit Langem im Walter-Kuhn-Park in Wien-Favoriten. Auch Obdachlose und Jugendbanden treiben dort ihr Unwesen. Nach dem „Krone“-Bericht wurden die abgefackelten Karosserien in Windeseile entfernt. 

0 Kommentare

Befremdlich – mit einem anderen Wort ließ sich der Anblick, der sich der „Krone“ vor einigen Tagen beim Lokalaugenschein im Walter-Kuhn-Park nahe dem Hauptbahnhof bot, nicht beschreiben. Anrainer hatten sich zuvor bei der „Krone“ gemeldet. Der Park sei zu Beginn, also nach dessen Eröffnung im September 2023, schön gewesen, vor allem für Familien. Seit einiger Zeit biete er jedoch ein anderes Bild: Gruppen an Obdachlosen und Jugendlichen würden nur wenige Meter neben dem Spielplatz auf Tischtennistischen schlafen, sich betrinken und sich prügeln. 

Unfassbarer Anblick direkt neben dem Hauptbahnhof
Unfassbarer Anblick direkt neben dem Hauptbahnhof(Bild: Eva Manhart)

Obdachlose, Jugendbanden, Autowracks
Als die „Krone“ einen Blick in den Park warf, wurde noch ein ganz anderes Problem offensichtlich. In einem offenkundig noch nicht ganz fertig gestellten Teil der Parkanlage standen neben mehreren völlig zerstörten Autos, deren Scheiben eingeschlagen waren, auch ein ausgebrannter Kleinbus und das abgefackelte Gerippe eines Transporters. Wie die Wracks dort hinkamen, wurde auf erste Anfragen nicht verraten. 

Nach dem „Krone“-Bericht wurden die insgesamt fünf zerstörten Autos besichtigt und entfernt.
Nach dem „Krone“-Bericht wurden die insgesamt fünf zerstörten Autos besichtigt und entfernt.(Bild: Gruppe Sofortmaßnahmen)

In zwei Nächten gingen Autos in Flammen auf
Genauere Nachfragen bei Polizei und Berufsfeuerwehr ergaben jedoch, dass der Kleintransporter bereits am 17. August von unbekannten Personen in Brand gesteckt wurde. Zu einem zweiten Löscheinsatz kam es dann neun Tage später, als am 26. August der zweite Wagen lichterloh in Flammen aufging.

Zwar wurden immerhin keine Leichen in den Wracks gefunden, dennoch ermittelte das Landeskriminalamt. Bisher jedoch ohne Erfolg – von den Tätern fehlt jede Spur. Auch, wie die Autos überhaupt dorthin gekommen sind und ob sie mit einem Verbrechen in Zusammenhang stehen, weiß niemand. 

Wo vor Tagen noch die Autos waren, zeigten sich am Donnerstag nur noch letzte Spuren der ...
Wo vor Tagen noch die Autos waren, zeigten sich am Donnerstag nur noch letzte Spuren der vergangenen Brände.(Bild: Eva Manhart)

Nachdem der „Krone“-Bericht und dessen aussagekräftige Bilder für Aufsehen gesorgt hatten, reagierte die Stadt Wien dann auf einmal relativ zügig. Immerhin vergingen 46 (!) Tage, seitdem das erste Auto brannte. 46 Tage, in denen Eltern Angst haben mussten, dass ihre Kinder statt am Spielplatz plötzlich am „Abenteuerspielplatz“ der Autowracks spielen würden.

Lesen Sie auch:
Der neue Park wurde erst im Vorjahr eröffnet, mittlerweile sieht es aus wie nach einem ...
Krone Plus Logo
Anrainer in Angst
Obdachlose und Jugendbanden belagern neuen Park
29.09.2025

„Weitere Aktionen im Grätzel geplant“
Die Gruppe Sofortmaßnahmen rückte am Mittwoch aus, um die insgesamt fünf Wracks zu entfernen. Auch, weil Gefahr für die Umwelt durch ausgetretenes Öl bestanden hatte. Weitere Aktionen im Grätzel seien geplant, so Walter Hillerer. 

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
8° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
6° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
7° / 12°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
259.403 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.816 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
199.410 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1360 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Wien
Conference League
LIVE ab 18.45 Uhr: Rapid tritt bei Lech Posen an!
Freund nicht zu Hause
Betrunkener Wiener randalierte und schoss um sich
„Krone“-Erfolg
Brand-Gerippe plötzlich aus Problempark entfernt
Im Netz radikalisiert
Wien: IS-Fan (15) jetzt wieder auf freiem Fuß
„Killing Carmen“
Volltreffer: Wenn sich Oper und Musical verlieben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf