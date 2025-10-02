Brand-Gerippe plötzlich aus Problempark entfernt

Befremdlich – mit einem anderen Wort ließ sich der Anblick, der sich der „Krone“ vor einigen Tagen beim Lokalaugenschein im Walter-Kuhn-Park nahe dem Hauptbahnhof bot, nicht beschreiben. Anrainer hatten sich zuvor bei der „Krone“ gemeldet. Der Park sei zu Beginn, also nach dessen Eröffnung im September 2023, schön gewesen, vor allem für Familien. Seit einiger Zeit biete er jedoch ein anderes Bild: Gruppen an Obdachlosen und Jugendlichen würden nur wenige Meter neben dem Spielplatz auf Tischtennistischen schlafen, sich betrinken und sich prügeln.