Gletscher in Sölden: Steilhang wird immer steiler

Nicht im Kompetenzbereich des ÖSV liegt die Gestaltung des Weltcup-Kalenders, über den das FIS-Management wacht. Dieser soll künftig ressourcenschonender gestaltet sein, etwa durch die weitgehende Vermeidung von Zickzack-Routen. Umgesetzt sind die Pläne bisher nicht. Auch heuer reist der Tross von Sölden über Levi ins Ötztal retour nach Gurgl. „Es wird vor und rund um den Weltcup Kalendergespräche geben“, kündigte Scherer an. „Die FIS ist – anders als angekündigt – noch den Rahmenkalenderplan für die nächsten vier Jahre schuldig.“ Es gebe einige offene Themen. Eines davon betrifft den künftigen Weltcup-Auftakt.