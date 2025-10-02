Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saisonstart naht

Gletscher in Sölden: Steilhang wird immer steiler

Ski Alpin
02.10.2025 15:49
Sölden ist bereit für die Auftakt in die Ski-Weltcup-Saison.
Sölden ist bereit für die Auftakt in die Ski-Weltcup-Saison.(Bild: GEPA)

Der Rettenbachgletscher im Ötztal präsentiert sich drei Wochen vor dem Ski-Alpin-Saisonstart nach Schneefällen bereits winterlich – und durch Gletscherbewegungen steil wie nie zuvor. „Der Steilhang wird steiler, weil der Gletscher nachschiebt. Es ist so viel Schnee, dass man auch künstliche Wellen einschiebt, um das Ziel-Flachstück zu attraktivieren“, erzählte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer nach einem Gespräch mit FIS-Renndirektor Markus Waldner.

0 Kommentare

Der Steilhang von Sölden gehört seit jeher zu den selektivsten im Weltcup – nun nimmt die Neigung offenbar noch zu. „Vor 20 Jahren, ich kann mich daran erinnern, war es nicht so steil, da war unter dem Steilhang noch eine Straße“, erklärte Waldner im ORF-Interview.

Markus Waldner
Markus Waldner(Bild: Birbaumer Christof)

Anhaltende Diskussion um Sölden-Termin
Auch in diesem Jahr läuten die Frauen (25.10.) und Männer (26.10.) mit Riesentorläufen bereits im Oktober die neue Weltcup-Saison ein. Seit Jahren gibt es Diskussionen um den frühen Starttermin, einige Ski-Stars wie Mikaela Shiffrin plädierten bereits für einen späteren Start. „Wir verstehen die Kritik am frühen Termin. Andererseits bietet dieser auch Vorteile lichttechnischer Natur. Im November wird es am Hang finsterer“, sagte Scherer zur APA. Ein weiterer Einwand der Organisatoren in Sölden: Im November sei das Wetter zunehmend unsicher, die Rede ist von 50 Prozent weniger Ausfalltagen im Oktober.

Lesen Sie auch:
Marco Schwarz:
„Bin voll im Reinen, darüber denke ich nicht nach“
02.10.2025

Nicht im Kompetenzbereich des ÖSV liegt die Gestaltung des Weltcup-Kalenders, über den das FIS-Management wacht. Dieser soll künftig ressourcenschonender gestaltet sein, etwa durch die weitgehende Vermeidung von Zickzack-Routen. Umgesetzt sind die Pläne bisher nicht. Auch heuer reist der Tross von Sölden über Levi ins Ötztal retour nach Gurgl. „Es wird vor und rund um den Weltcup Kalendergespräche geben“, kündigte Scherer an. „Die FIS ist – anders als angekündigt – noch den Rahmenkalenderplan für die nächsten vier Jahre schuldig.“ Es gebe einige offene Themen. Eines davon betrifft den künftigen Weltcup-Auftakt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
259.403 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.816 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
199.410 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1360 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Ski Alpin
Saisonstart naht
Gletscher in Sölden: Steilhang wird immer steiler
Viktoria Bügler
„Eines der besten Testimonials im Frauensport“
Nach Hilfsmission
Ehemaliger ÖSV-Abfahrer von Israelis festgenommen
Marco Schwarz:
„Bin voll im Reinen, darüber denke ich nicht nach“
„Alles tipptopp“
Nach Krebsdiagnose: Ski-Ass steht vor Comeback

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf