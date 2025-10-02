Hunderte Vietnamesen an Berliner Schulen vermisst

Besonders betroffen ist die Brillat-Savarin-Schule für Gastgewerbe in Berlin-Weißensee. Dort seien rund ein Drittel der etwa 700 Vietnamesen verschwunden, berichtete der RBB. „Niemand weiß, wo die abgeblieben sind“, sagt Sebastian Riesner, Mitglied der Schulkonferenz und Gewerkschafter, dem Sender.

Hinweise auf Schwarzarbeit

Es gebe Hinweise, dass einige in Schwarzarbeit abgerutscht seien. „Günstigstenfalls“, so Riesner, landeten die jungen Menschen „in irgendwelchen Nagelstudios, schlimmstenfalls in der Prostitution, wo sie ihre Schulden abbezahlen“. Das Bundeskriminalamt (BMKA) äußerte sich auf RBB-Anfrage wie folgt: „Dem BKA liegen vereinzelt Hinweise zu potenzieller Ausbeutung von vietnamesischen Auszubildenden vor.“