Saalbach-WM für ÖSV „wirtschaftlich großer Erfolg“

Keine „weißen Elefanten“ in Saalbach

Der ÖSV-Geschäftsführer betonte, dass es keine Baukostenüberschreitungen gegeben habe, alles sei im Rahmen der zugewiesenen öffentlichen Mittel abgewickelt worden. „Saalbach hat gebaut, was nötig war und hat keine weißen Elefanten gebaut. Man hat auch in Relation zu früheren (WM-)Editionen mit weniger öffentlichen Mitteln sehr nachhaltig operiert. Das ist wichtig und wir hoffen, dass die Akzeptanz für Sport-Großveranstaltungen steigt“, sagte Scherer wohl in Anspielung auf die vom Rechnungshof einst heftig kritisierte Schladming-WM 2013.