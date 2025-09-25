Post verlor Sendung: USA-Reise fiel ins Wasser

Reise platzte – 4000 Euro Stornokosten

Frau F. musste ihre Reise in die USA schließlich stornieren. Aufgrund der Kurzfristigkeit – die Reise hätte Anfang Juni begonnen – hatte das teure Folgen. Knapp 4000 Euro Stornokosten fielen an, 1000 davon hat die Stornoversicherung übernommen.

Frau F. ist enttäuscht. „Dazu kommen noch die Kosten für einen neuen Pass, den ich mir anschließend machen lassen musste. Weiters die Kosten für die damalige Fahrt nach Wien, für das Visum und Passbilder. Das ist alles umsonst gewesen, hat aber rund 380 Euro gekostet.“