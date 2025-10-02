Pfarrer macht Ö3-Lady Claudia Stöckl Konkurrenz

Seit 28 Jahren moderiert Claudia Stöckl (58) auf Hitradio Ö3 die Sonntagssendung „Frühstück bei mir“. Dabei spricht sie mit Prominenten über das Leben, Gott und die Welt. Jetzt bekommt die Frühstückerin der Nation Konkurrenz. Denn ab 5. Oktober serviert auch ein bekannter Pfarrer nährende Gedanken.
Der Jennersdorfer Pfarrer Franz Brei ist mit vielen Talenten gesegnet. Er ist einfühlsamer Seelsorger, berührt aber auch als Schlager- und Volksmusikant die Herzen seiner Schäfchen – und das äußerst erfolgreich. Seinen musikalischen Durchbruch feierte er 2009, als er beim „Grand Prix der Volksmusik“ den österreichischen Vorentscheid gewann und im Gesamtbewerb den dritten Platz erreichte.
Karriere im Radio
Seither hat der römisch-katholische Priester bereits elf Alben veröffentlicht, viele davon mit spirituellem Inhalt. Einige davon wurden mit Gold und Platin ausgezeichnet. Sein Album „Stille Nacht“ mit dem Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics landete sogar auf Platz drei der Ö3 Austria Top 40.
Kostenlose Impulse für ein gutes Leben
Ab 5. Oktober geht der trällernde Pfarrer selbst unter die Moderatoren. Da wird der gebürtige Feldkircher nämlich auf dem österreichweiten Privatradiosender VM1 jeden Sonn- und Feiertag kurz nach 8 Uhr die Sendung „Frühstück mit Brei“ präsentieren und seine Gedanken zum Tag mit den Hörern teilen. Und zwar alltagsnah, sodass jeder davon profitieren kann. Zur musikalischen Auflockerung zwischendurch kredenzt Brei Lieder aus seinem umfangreichen Repertoire.
„Durch das Zuhören kann man Menschen viel geben. So ergibt sich oft ein tiefgründiges Gespräch, wo viele auch den Mut haben Fragen zu stellen, die auch religiöses Fundament haben“, sagt Brei. Es wäre schön, wenn seine Hörer aus jeder Sendung etwas Lebensdienliches mitnehmen könnten. Zwangsmissionieren will er aber niemanden.
Nächstes Meisterwerk
Wer noch mehr von Pfarrer Franz Brei hören will, sollte sich den 8. Dezember vormerken. Da erscheint anlässlich seines 25-jährigen Priesterjubiläums seine zwölfte CD. Neben bestehenden Liedern werden darauf auch sieben neue Songs veröffentlicht – sowie zwei weitere mit dem steirischen Männer-Chor „Signum“, mit dem Brei seit Grand Prix-Zeiten befreundet ist.
Kommentare
