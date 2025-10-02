Vorteilswelt
Sanierung gescheitert

Nächster Tiefschlag für Hallmanns SÜBA-Gruppe

Wirtschaft
02.10.2025 15:42
Immobilieninvestor Klemens Hallmann.
Immobilieninvestor Klemens Hallmann.(Bild: Jenia Hamminger)

Es ist der nächste Schlag ins Gesicht für den Immobilieninvestor Klemens Hallmann. Sein Bauträger SÜBA ist insolvent. Jetzt steht fest: Der Versuch einer Sanierung des Unternehmens ist gescheitert.

Das Reich des einst schillernden Immobilieninvestors Klemens Hallmann hat schon länger mit Turbulenzen zu kämpfen. Nun steht fest: Auch der letzte Versuch, die SÜBA AG, Kerngesellschaft der „SÜBA Immobilien Gruppe“ noch zu retten, hat nicht funktioniert.

Unternehmen muss in Konkurs
Als klar war, dass die SÜBA AG insolvent ist, setzte Hallmann zur Sanierung an. Damit – das steht jetzt fest – hatte der oft als „Mini-Benko“ bezeichnete Investor keinen Erfolg. Die im Sanierungsverfahren vereinbarte erste Teilquote von fünf Prozent wurde nicht wie vereinbart bis Ende September erlegt. Deshalb muss das Unternehmen in Konkurs, teilte der Kreditschutzverband KSV1870 mit. Nun sei „nicht auszuschließen, dass über das Vermögen einzelner Tochtergesellschaften ebenfalls ein Insolvenzverfahren zu eröffnen sein wird“.

Verfahren wird lange dauern
Am 14. April dieses Jahres hatte das Handelsgericht Wien ein Insolvenzverfahren über den Bauträger SÜBA AG des Immobilieninvestors Hallmann eröffnet. Die Verbindlichkeiten wurden vom KSV mit rund 226 Mio. Euro (Liquidationswerte) angegeben, die Aktiva sollen sich laut AKV auf knapp 8,6 Mio. Euro belaufen. Aus Sicht von Jürgen Gebauer vom KSV1870 könne nicht seriös vorhergesagt werden, was für eine Quote die Schuldner noch erwarten können. Aber es sei mit einer langen Verfahrensdauer zu rechnen.

Sanierungsbestrebungen gescheitert
Bei der Sanierung ohne Eigenverwaltung war Ende Juli eine Quote von 20 Prozent ausgemacht worden, deren erste Teilzahlung nun nicht wie vereinbart bis Ende September erfolgte. Nachdem der Insolvenzverwalter heute, Donnerstag, bekanntgegeben habe, dass die Voraussetzungen für die Bestätigung des Sanierungsplans nicht vorliegen, werde „das Insolvenzgericht nunmehr den am 31.07.2025 angenommenen Sanierungsplan die Bestätigung versagen und in weiterer Folge das Verfahren in ein Konkursverfahren umbenennen“, schreibt der KSV1870. „Die Sanierungsbestrebungen sind leider als gescheitert zu qualifizieren“, so Gebauer.

SÜBA AG seit Anfang September geschlossen
Das Unternehmen sei bereits am 3. September mangels Liquidität geschlossen worden, die Verwertung habe begonnen und der Insolvenzverwalter werde das Unternehmen im Rahmen eines Konkurses abwickeln.

