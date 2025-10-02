Nächster Tiefschlag für Hallmanns SÜBA-Gruppe

Unternehmen muss in Konkurs

Als klar war, dass die SÜBA AG insolvent ist, setzte Hallmann zur Sanierung an. Damit – das steht jetzt fest – hatte der oft als „Mini-Benko“ bezeichnete Investor keinen Erfolg. Die im Sanierungsverfahren vereinbarte erste Teilquote von fünf Prozent wurde nicht wie vereinbart bis Ende September erlegt. Deshalb muss das Unternehmen in Konkurs, teilte der Kreditschutzverband KSV1870 mit. Nun sei „nicht auszuschließen, dass über das Vermögen einzelner Tochtergesellschaften ebenfalls ein Insolvenzverfahren zu eröffnen sein wird“.