Schattenflotte: Kapitän wird der Prozess gemacht

Macron will Vorgehen gegen Russlands „Schattenflotte“ verschärfen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert ein gemeinsames Vorgehen gegen die russische Schattenflotte: „Wenn wir die Schiffe mehrere Tage oder Wochen festhalten, (...) dann zerstören wir das Geschäftsmodell“, sagte Macron beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen. „Die Schattenflotte ist ein sehr gutes Ziel, wenn wir unsere Wirksamkeit verbessern wollen“, fügte er hinzu. Dies sei ein wichtiger Schritt, „um unseren Druck (auf Russland) zu erhöhen“. Das vor der französischen Küste liegende Schiff sei „unter falscher Flagge gemeldet und aus demselben Grund bereits im März von Estland kontrolliert worden“, sagte Macron.