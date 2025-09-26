Schüsse stoppten zwei blutjunge Autodiebe

Zum dritten Mal in drei Wochen feuerten Polizisten in Oberösterreich nun scharf mit ihren Dienstwaffen. Dieses Mal galten die Schüsse zwei Jugendlichen, die ein Auto gestohlen hatten und nach einem Unfall während der Verfolgung davonlaufen wollten. Im Gegensatz zu den beiden anderen Fällen gingen die Projektile aber gezielt in die Erde.
Vor drei Wochen begann die Serie mit dem Ausraster eines ehemaligen Englisch-Professors in Rainbach/Mühlkreis, der auf Nachbarn schoss und dann die Waffe gegen Cobra-Beamte richtete. Eine Woche darauf dann ein Mühlviertler, der in Rohrbach Suizid angekündigt hatte und sich dann offenbar von Beamten erschießen lassen wollte und auf sie zielte. Beide Männer wurden schwer verletzt, überlebten.
Auto ohne Taferl kam entgegen
Nun feuerten Polizisten aber nicht gezielt auf Personen, sondern als Schreckschüsse in den Boden. Die Eferdinger Beamten hatten am Nachmittag einen am Morgen in Eferding gestohlenen VW Golf auf der B 129 nahe Alkoven entdeckt, als er ihnen entgegenkam. Die Beamten wendeten ihren Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf.
Burschen legten sich sofort nieder
Die zwei Burschen im Wagen – ein 16-Jähriger aus Wolfern und ein 15-jähriger Leondinger – drückten aufs Gas, konnten mit dem Gefährt aber nicht umgehen. Der Golf flog von der Straße, rammte zwei frisch gepflanzte Bäume und blieb im Acker stecken. Die Diebe liefen davon, die Beamten hinterher. Die Burschen wollten aber trotz mehrerer Zurufe nicht stehen bleiben, da feuerten die Polizisten mehrere Schreckschüsse ins Erdreich ab – sofort legten sich die Teenager auf den Boden und ergaben sich.
Duo war schon gesucht
Sie wurden übrigens gesucht, waren von ihrer Wohneinrichtung abgängig, als sie den unversperrten und abgemeldeten Wagen fanden. Das Duo wurde dem Betreuer übergeben.
