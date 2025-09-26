Schüsse stoppten zwei blutjunge Autodiebe

Burschen legten sich sofort nieder

Die zwei Burschen im Wagen – ein 16-Jähriger aus Wolfern und ein 15-jähriger Leondinger – drückten aufs Gas, konnten mit dem Gefährt aber nicht umgehen. Der Golf flog von der Straße, rammte zwei frisch gepflanzte Bäume und blieb im Acker stecken. Die Diebe liefen davon, die Beamten hinterher. Die Burschen wollten aber trotz mehrerer Zurufe nicht stehen bleiben, da feuerten die Polizisten mehrere Schreckschüsse ins Erdreich ab – sofort legten sich die Teenager auf den Boden und ergaben sich.