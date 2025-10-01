Ist der Liebenauer „Acker“ ein Vorteil für Sturm?

„Davon träumt man als Kind“

Im Gegensatz zu den kriselnden Schottenröcken geht Sturm nach dem Last-minute-Sieg gegen Hartberg mit viel Selbstvertrauen in den Hit. „Ich glaube, dass die Energie und Mentalität, welche die Mannschaft nicht nur in diesem Spiel gezeigt hat, sehr gut ist. Bis zum Schluss hat sie an den Sieg geglaubt“, so Säumel, der mit dem schottischen Fußball bislang kaum Berührungspunkte hatte.