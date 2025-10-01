Tor für die Ewigkeit und Treffen mit James Bond

Das aktuelle Rangers-Team verfolgt der UEFA-Pro-Lizenz-Trainer (der aktuell Hartbergs U18 coacht) nicht so genau – die aktuelle Sturm-Elf schon: „Sturm hat ein Heimspiel, da traue ich ihnen einiges zu. Der Heimvorteil ist im Europacup ja viel größer als in der Bundesliga, weil gröbere Reisestrapazen dazukommen. Eine Frage wird sein, ob Kiteishvili dabei sein wird. Er gibt der Truppe mit seiner großen Europacup-Erfahrung Stabilität. Und was Erfahrung bedeutet, hat man beim Hartberg-Spiel gesehen, als Hierländer gegen Spendlhofer den entscheidenden Block vorm Tor gestellt hat – das kann kein Junger. Das war so schlau, dass es gerade noch durchgegangen ist. Deshalb ist Kiteishvili so wichtig – wobei es auch ohne ihn möglich ist, die Rangers zu schlagen. Wir haben das damals auch ohne Ivica Vastic geschafft.“