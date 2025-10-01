Mindeststrafe für extreme Raser soll erhöht werden

Das Salzburger Landesverwaltungsgericht hat zum Beispiel einem jungen Raser – er war im 70er mit 132 km/h unterwegs – die Strafe nach dem Einspruch auf 500 Euro reduziert, weil er zum Tatzeitpunkt arbeitslos war. Die Behörde hatte eine Strafe von 2200 Euro verhängt, die der Raser aber nicht zahlen konnte. In einem anderen Fall wurde die Strafe von 3000 Euro auf 1000 Euro reduziert. Der Raser hatte durch einen 20-Stunden-Job nur ein geringes Einkommen.