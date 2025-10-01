Millionen für Keith Urban dank „Kokain-Klausel“?

Für Urban war dies das erste Mal, dass er sich wegen seiner Sucht in Behandlung begab. Dass er danach clean und trocken geblieben sei, das verdanke er vor allem seiner Gattin, so Urban in einem Interview, das er vor zehn Jahren dem „Rolling Stone“-Magazin gegeben hatte. „Nic kennenzulernen, mich in Nic zu verlieben und eine Beziehung mit Nic zu beginnen, wurde, wie ich jetzt im Nachhinein erkenne, meine Nüchternheit.“