Millionen für Keith Urban dank „Kokain-Klausel“?

Nach 19 Jahren ist die Ehe von Nicole Kidman und Keith Urban vorbei. Und während das Paar sich bereits in den Sorgerechtsregelungen einigen konnten, sorgt eine pikante Klausel im Ehevertrag nun für Schlagzeilen. Denn diese könnte dem Musiker nach der Scheidung Millionen bringen.
Bei der Hochzeit im Jahr 2006 soll das Promi-Paar nicht auf einen Ehevertrag verzichtet haben. Und dieser enthält laut „RadarOnline“ eine sogenannte „Kokain-Klausel“. In dieser wurde vereinbart, dass Urban in Falle einer Scheidung für jedes Ehejahr 600.000 US-Dollar (rund 510.000 Euro) erhält. Unterm Strich wären das nun etwa 11,4 Millionen Dollar (etwa 9,7 Mio. Euro).
Klausel an Bedingung geknüpft
Doch die Klausel ist an eine Bedingung geknüpft. Wie es heißt, bricht über den 57-Jährigen nur dann ein wahrer Geldsegen herein, solange er clean und trocken bleibt.
Der dramatische Grund hinter dieser Ehe-Vereinbarung: Als sich Urban und Kidman im Jänner 2005 kennenlernten, kämpfte der Musikstar noch gegen eine schwere Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Nach dem Jawort absolvierte der gebürtige Neuseeländer schließlich auf Anraten seiner frisch angetrauten Ehefrau einen dreimonatigen Entzug.
Urban ist Kidman für immer dankbar
In einem Interview mit Oprah Winfrey gab Urban später zu: „Das war der Punkt, an dem sie mich eigentlich hätte verlassen müssen. Ich bin so froh, dass sie das nicht getan hat, sondern sich entschlossen hat, umzukehren und letztendlich diese Intervention zu initiieren.“
Für Urban war dies das erste Mal, dass er sich wegen seiner Sucht in Behandlung begab. Dass er danach clean und trocken geblieben sei, das verdanke er vor allem seiner Gattin, so Urban in einem Interview, das er vor zehn Jahren dem „Rolling Stone“-Magazin gegeben hatte. „Nic kennenzulernen, mich in Nic zu verlieben und eine Beziehung mit Nic zu beginnen, wurde, wie ich jetzt im Nachhinein erkenne, meine Nüchternheit.“
