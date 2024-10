Raserfahrt durch Wien: Mordversuch an Polizisten?

Am 8. Dezember 2023 zog ein 34-Jähriger eine Spur der Verwüstung durch halb Wien. Als ihn die Polizei am Gürtel auf Höhe des Westbahnhofs anhalten wollte, raste er den Beamten einfach davon. Warum? „Weil ich keinen Führerschein hatte, ich illegal in Österreich war, einen Joint in der Hand hatte und auf dem Auto falsche Kennzeichen waren“, so der Angeklagte am ersten Prozesstag im Juli.