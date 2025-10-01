Damals im Bad: Bilder, die es nie mehr geben wird

Streit um den Sprungturm

Besonders bei Wettkampfveranstaltungen dienten sie den Nationalsozialisten als Bühne für ihre politische Propaganda. In Hall entschied man sich schließlich für eine Maximalvariante: ein 10 Meter hoher Sprungturm mit Wettkampfbecken, Wasserrutschbahn, Duschbrausen und Fußwaschrinne. Die Stadt- und Landespolitik wollte einen Bau mit überregionaler Wirkung. Beim Sprungturm orientierte man sich an einem Modell des „Reichsarchitekten“ Otto Immendorff. Das sorgte später für einen Streit ums Urheberrecht.