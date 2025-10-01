Deshalb wird beschädigte Straße nicht saniert

Schlaglöcher, Risse, Beulen – die Gößgrabenstraße in Malta in Kärnten, die zur Gießenerhütte und auch zu Verbund-Werken führt, gleicht seit Jahren einer einzigen Rumpelpiste. Doch saniert wurde sie bisher nicht. Holzabfuhren seien Verursacher der Schäden, doch Waldbesitzer stellen sich laut Gemeinde quer.
Besonders Wanderer, Spaziergänger und auch Einheimische ärgern sich über den desolaten Zustand. „Wir sind seit Jahren darum bemüht, dass wir eine Lösung finden. Doch in dem Gebiet befinden sich keine Wohnhäuser. Andere Gebiete unserer Gemeinde sind wiederum stark besiedelt, und auch hier gehören die Straßen saniert“, gibt Bürgermeister Klaus Rüscher zu bedenken und verweist damit auf die finanzielle Situation der Kommunen.
Bei der Fahrbahn handelt es sich um eine öffentliche Straße. „Für 50 Prozent ist die Gemeinde und für die andere Hälfte der Verbund zuständig“, sagt Rüscher. Doch der Grund, warum sie so stark beschädigt ist, seien die vermehrten Holzabfuhren. „Deshalb versuchen wir auch die Waldbesitzer mit ins Boot zu holen.“ Doch diese hätten sich laut Gemeinde bisher nicht dazu bereit erklärt, Geld für eine Sanierung in die Hand zu nehmen. „Wir werden jedenfalls noch einmal Gespräche mit den Grundstücksinhabern suchen“, versichert Rüscher.
Die Kosten einer Sanierung werden auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Ein kleiner Teil wurde bereits saniert.
