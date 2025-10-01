Deshalb wird beschädigte Straße nicht saniert

Bei der Fahrbahn handelt es sich um eine öffentliche Straße. „Für 50 Prozent ist die Gemeinde und für die andere Hälfte der Verbund zuständig“, sagt Rüscher. Doch der Grund, warum sie so stark beschädigt ist, seien die vermehrten Holzabfuhren. „Deshalb versuchen wir auch die Waldbesitzer mit ins Boot zu holen.“ Doch diese hätten sich laut Gemeinde bisher nicht dazu bereit erklärt, Geld für eine Sanierung in die Hand zu nehmen. „Wir werden jedenfalls noch einmal Gespräche mit den Grundstücksinhabern suchen“, versichert Rüscher.