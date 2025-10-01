Werte zeigen: Sommer bei uns wurde „Emil“ zu viel

Betäubungsschuss beendete Odyssee

Um ihn zu stabilisieren, wurde „Emil“ vorsorglich mit Sauerstoff, Infusionen sowie Vitaminen und Mineralstoffen versorgt. Grundsätzlich sei er jedoch altersentsprechend gesund und fit, betonten die Fachleute. Die Episode habe aber deutlich gezeigt, wie wichtig es sei, Wildtieren mit Abstand zu begegnen: „Jedes Wildtier hat das Recht, anonym und auf sich gestellt zu sein“, erklärten die beratenden Tierärztinnen und -ärzte.