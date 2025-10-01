Ärger um WM 2030: Jugendproteste in Marokko!

Vor allem bei den Jugendlichen regt sich darüber Unmut, da diese die soziale Ungleichheit im Land besonders häufig zu spüren bekommen. Die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen ist hoch, viele brechen die Schule ab und haben das Vertrauen in die Politik verloren. Im Land hat König Mohammed VI faktisch nahezu die gesamte Gewalt im Staat. Daran änderten auch Massenproteste kaum etwas, die sich 2011 in Marokko und weiten Teilen der arabischen Welt ereigneten.